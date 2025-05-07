Уряд спрямував понад 100 млн грн на гранти для переробних підприємств

Міністерство економіки схвалило 21 заявку на гранти для переробних підприємств на суму 103,3 млн грн. Про це повідомила пресслужба відомства 7 травня.

Деталі

Ці кошти, виділені в межах програми «Зроблено в Україні», підприємства зможуть використати для запуску чи розвитку виробництва після виконання умов програми.

Гранти спрямовані на модернізацію та розширення потужностей. З них шість грантів на 31,4 млн грн профінансує Мінекономіки, решту 15 – Державна служба зайнятості.

Серед отримувачів – виробники продуктів харчування, текстилю, кормів, медичних товарів, електрообладнання, безпілотників, а також підприємства дерево- та металообробки.

Загалом у 2025 році Мінекономіки затвердило 71 заявку на 343 млн грн, а у 2024-му – 375 грантів на 1,8 млрд грн.

Нова хвиля подання заявок стартувала 28 квітня. Документи можна подати через «Дію».

Контекст

Грантова програма «Власна справа», яку Міністерство економіки запустило в липні 2022 року в межах проєкту «єРобота», продовжує підтримувати малий бізнес в Україні. У 2024 році 438 учасників стали переможцями 22-ї хвилі відбору та отримають 106 млн грн на розвиток підприємств.

З початку року майже 10 000 учасників уже отримали грантову підтримку на суму понад 2,5 млрд грн. Восени стартувала окрема ініціатива для молоді до 25 років – гранти до 150 000 грн на відкриття власної справи.

24 грудня уряд спростив умови участі для ветеранів. Крім того, підприємці, які сплатять податки на суму отриманого гранту, зможуть за бажанням претендувати на додаткове фінансування.