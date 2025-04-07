Гранти до 8 млн грн. Уряд запустив нову програму підтримки виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки

Міністерство економіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запускають нову грантову програму «Зроблено для перемоги» для виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки, повідомляє пресслужба Мінекономіки 7 квітня. Максимальна сума гранту – 8 млн грн. Фінансування надається на придбання, доставку та монтаж обладнання.

Ключові факти

Мінекономіки запускає окремий напрям програми грантів для виробників компонентів до озброєння.

Підприємства можуть отримати до 8 млн грн для закупівлі обладнання на умовах співфінансування – 50% покриває держава, а 50% – виробники. Для підприємств у прифронтових регіонах та виробників БПЛА діють окремі умови – грант може покрити до 80%.

Подаватися на грант можуть і працюючі підприємства, і ті, хто лише планує розпочати виробництво. Головна вимога, щоб проєкт, на який подається грантова заявка, був у сфері переробної промисловості, а саме підприємство відповідало базовим вимогам прозорості, податкової дисципліни та не мало зв’язків з державою-агресором.

Головні умови використання гранту – створення від пʼяти нових робочих місць та повернення грантових коштів протягом трьох років через сплату податків.

Грантова програма спрямована на заохочення до локалізації виробництва компонентів для ОВТ.

Подати заявку можна через портал «Дія». Для цього потрібно обрати банк, заповнити заявку та бізнес-план. Далі треба пройти співбесіду та показати виробництво банку. Мінекономіки розглядає заявки кожні два тижні, після позитивного рішення виробник перераховує банку власну частку, а держава дофінансовує проєкт.

Контекст

Програма «Зроблено для Перемоги» – це новий напрям у межах державної програми підтримки «Гранти для виробників переробної промисловості». Ця програма є одним із ключових інструментів реалізації політики розвитку виробників «Зроблено в Україні», мета якої – змінити структуру економіки, розвиваючи внутрішнє виробництво та збільшуючи частку продукції з високою доданою вартістю.

За час дії програми понад 920 підприємств по всій країні отримали кошти інвестицій в обладнання. Загальна сума виплат уже перевищила 4,6 млрд грн.