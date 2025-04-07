Гранти до 8 млн грн. Уряд запустив нову програму підтримки виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки

Міністерство економіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запускають нову грантову програму «Зроблено для перемоги» для виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки, повідомляє пресслужба Мінекономіки 7 квітня. Максимальна сума гранту – 8 млн грн. Фінансування надається на придбання, доставку та монтаж обладнання.
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Ключові факти
- Мінекономіки запускає окремий напрям програми грантів для виробників компонентів до озброєння.
- Підприємства можуть отримати до 8 млн грн для закупівлі обладнання на умовах співфінансування – 50% покриває держава, а 50% – виробники. Для підприємств у прифронтових регіонах та виробників БПЛА діють окремі умови – грант може покрити до 80%.
- Подаватися на грант можуть і працюючі підприємства, і ті, хто лише планує розпочати виробництво. Головна вимога, щоб проєкт, на який подається грантова заявка, був у сфері переробної промисловості, а саме підприємство відповідало базовим вимогам прозорості, податкової дисципліни та не мало зв’язків з державою-агресором.
- Головні умови використання гранту – створення від пʼяти нових робочих місць та повернення грантових коштів протягом трьох років через сплату податків.
- Грантова програма спрямована на заохочення до локалізації виробництва компонентів для ОВТ.
- Подати заявку можна через портал «Дія». Для цього потрібно обрати банк, заповнити заявку та бізнес-план. Далі треба пройти співбесіду та показати виробництво банку. Мінекономіки розглядає заявки кожні два тижні, після позитивного рішення виробник перераховує банку власну частку, а держава дофінансовує проєкт.
Контекст
Програма «Зроблено для Перемоги» – це новий напрям у межах державної програми підтримки «Гранти для виробників переробної промисловості». Ця програма є одним із ключових інструментів реалізації політики розвитку виробників «Зроблено в Україні», мета якої – змінити структуру економіки, розвиваючи внутрішнє виробництво та збільшуючи частку продукції з високою доданою вартістю.
За час дії програми понад 920 підприємств по всій країні отримали кошти інвестицій в обладнання. Загальна сума виплат уже перевищила 4,6 млрд грн.
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