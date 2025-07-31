Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який скасовує обов’язкове використання печаток у деяких сферах. Це рішення фіналізує перехід до добровільності використання печаток, розпочатий ще 2014 року, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Йдеться про скасування застарілих вимог щодо обов’язкового використання печаток у ще двох законах. Підприємці більше не будуть зобов’язані використовувати печатки – лише за власним бажанням, наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Пропонується внести зміни до чинних законів «Про організації роботодавців, їх обʼєднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Якщо парламент ухвалить законопроєкт, буде скасовано обов’язковість використання печаток: організацій роботодавців – у протоколі засідання чи конференцій, на якому було створено об’єднання організацій роботодавців; банків – в ощадних сертифікатах банків.

Контекст

Перехід до добровільності використання печаток розпочався 2014 року з ухваленням Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу». З того часу нормативне поле за невеликим виключенням, зачистили від норм про обовʼязкове використання печаток та штампів.

У межах реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 – скасувати. Наразі скасовано вже 352 інструменти держрегулювання.