Дерегуляція на 600 млн грн. Уряд скасував понад 200 дозволів і погоджень

Кабінет Міністрів України скасував понад 200 інструментів держрегулювання в рамках реформи дерегуляції. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 8 квітня. За оцінками експертів, це дасть економічний ефект 600 млн грн.

Деталі

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд прибрав 182 застарілих дозволи, погодження та паспорти, які ускладнювали роботу бізнесу. Зазначається, що це 45% від тих, що запропонувала скасувати Міжвідомча група з дерегуляції.

Зокрема, визнано недійсними 43 нормативні акти та окремі норми в 30 рішеннях, серед яких: 150 інструментів у сфері охорони здоров’я (переважно пов’язані з Держсанепідемслужбою), 17 – в АПК, 15 – у галузях охорони праці, торгівлі, будівництва, пожежної безпеки та ЗЕД.

За підрахунками експертів, які працюють над реформою, очікуваний економічний ефект цих змін перевищить 600 млн грн.

Уряд скасував низку інструментів, що ускладнювали діяльність бізнесу та громадян. Серед них: дозвіл санепідемслужби на продаж продукції поза закладами, санітарний паспорт на транспорт, висновок про можливість будівництва оздоровчих закладів, погодження на ввезення птахопродукції, дозвіл на виробництво нових видів парфумерно-косметичної продукції, погодження перепрофілювання підприємств та дозвіл на введення в експлуатацію перукарень після ремонту чи реконструкції.

Кабмін прибрав застарілі регуляції, як-от погодження пічного опалення в комп’ютерних клубах у селах із до 10 ігровими місцями, атестаційно-експертний висновок про цілительські здібності, дозвіл на заїзд відпочиваючих до оздоровчих закладів, узгодження частоти відбору проб води в басейнах на суднах та тривалості перерв для працівників портів у холодну пору.

Уряд схвалив п’ять нормативних актів від інших центральних органів влади, які ліквідували ще 21 інструмент. Ці зміни торкнулися сфер охорони здоров’я, екології, агропромислового комплексу та космічної галузі, продовжуючи реформу дерегуляції.

Контекст

Підприємці в Україні стикаються з близько 1000 регуляторних інструментів: 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, 145 висновків, 121 свідоцтво, 55 декларацій, 42 повідомлення та 23 посвідчення, а також тисячі ДБНів і СанПІНів, що ускладнюють будівництво та бізнес-діяльність.

13 січня 2023 року Кабмін створив Міжвідомчу робочу групу для перегляду цих інструментів. До її складу увійшли представники Мінекономіки, Мінцифри, Міндовкілля, Мін’юсту, Мінфіну та Держрегуляторної служби.

Від початку повномасштабної війни уряд перевів на декларативний принцип 58 дозволів, 13 ліцензій і до 500 послуг для бізнесу. За даними Мінекономіки, переглянуто понад 1300 інструментів: 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити.