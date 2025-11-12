Канада розширила санкції проти Росії через її агресію в Україні. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Аннанд, йдеться на сайті уряду 12 листопада.

Деталі

Новий санкційний список включає 13 фізичних та 11 юридичних осіб, серед яких ті, хто причетний до розробки та використання російських безпілотників. Вперше Канада ввела санкції проти організацій, що постачають кіберінфраструктуру для російських гібридних операцій проти України.

Обмеження торкнулися кількох російських компаній у сфері зрідженого природного газу та 100 суден тіньового флоту Росії. Загалом Канадою було запроваджено санкції проти понад 400 таких суден.

Міністерка підкреслила, що заходи координуються з партнерами та союзниками, включно з країнами G7, і доповнюють подібні санкції ЄС, Великої Британії та США. Канада продовжить посилювати економічний тиск на Росію до завершення війни, наголосили в канадському відомстві.

«Канада твердо підтримує суверенітет України та її народу, який відстоює свої права перед агресивними діями Путіна. Ми продовжимо тиснути санкціями у тісній координації з союзниками, поки Росія не припинить несправедливе вторгнення», — заявила Аннанд.

Контекст

З часу 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3300 осіб та організацій, причетних до порушення суверенітету України та систематичних порушень прав людини.

У березні 2025 року Україна отримала перший транш від Канади в розмірі $1,7 млрд в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

17 червня 2025 року Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги на 2 млрд канадських доларів (приблизно $1,5 млрд) та розширила санкції проти Росії.