Морські поставки російської нафти знизилися третій тиждень поспіль, досягнувши мінімуму за два місяці. Через падіння цін та обсягів відвантажень Кремль втрачає доходи, які фінансують війну проти України, пише Bloomberg .

Деталі

За останні чотири тижні (до 9 листопада) Росія експортувала 3,45 млн барелів нафти на добу – на 130 000 менше, ніж тижнем раніше.

Падіння експорту відбулося на тлі американських санкцій проти двох найбільших російських нафтовидобувних компаній – «Роснефти» та «Лукойлу». Це змусило деяких азійських покупців скоротити закупівлі, зазначило агентство.

Близько 35% російських танкерів, відвантажених останнім часом, не мають вказаного пункту призначення. Вони здебільшого прямують через Суецький канал у бік Азії. Значна частина сирої нафти накопичується в морі: понад 350 млн барелів залишаються на танкерах, що на 7% більше, ніж на початку вересня.

Через зниження поставок і цін вартість експорту нафти з Росії впала до найнижчого рівня з серпня. За даними Мінфіну РФ, у жовтні доходи від нафти скоротилися майже на чверть у річному вимірі.

Ціна сорту Urals із Балтії знизилася до $50,33 за барель, а чорноморських постачань – до $50,44, залишаючись нижче за цінову стелю G7 у $60.

Основними покупцями залишаються Китай і Індія, однак навіть їхні поставки скоротилися: до 1,03 млн і 870 000 барелів на добу відповідно. Додатково ускладнюють ситуацію удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах.

Контекст

23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапило понад 30 підрозділів обох корпорацій, включно з нафтовими родовищами, газовими й нафтопереробними заводами по всій Росії.

На «Роснафту» та «Лукойл» припадає приблизно половина добового видобутку нафти в Росії. Зокрема, «Роснафта» забезпечує близько 17% доходів російського бюджету.

Державні гіганти Sinopec і PetroChina скасували частину вантажів після жовтневих санкцій США проти «Роснефти» та «Лукойлу». Приватні «чайники» та Shandong Yulong Petrochemical Co., яка потрапила під санкції Британії та ЄС, також призупинили закупівлі через ризик вторинних обмежень.

Після запровадження США санкцій дедалі більше російських постачань опиняються під ризиком блокування. Це ускладнює розвантаження танкерів і може призвести до подальшого падіння доходів Кремля.

Водночас зростання експорту «нафти в морі» свідчить, що Росія шукає обхідні маршрути для збуту своєї сировини, переважно через Азію.