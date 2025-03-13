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Україна отримала від Канади транш на $1,7 млрд, забезпечений доходами від активів РФ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Україна отримала перший транш від Канади в розмірі $1,7 млрд в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 13 березня.

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Деталі 

  • Зазначається, що кошти підуть на ключові потреби держбюджету.
  • Програма ERA на $50 млрд передбачає надання Україні кредитів, які погасяться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Загальний внесок Канади становить 5 млрд канадських доларів ($3,5 млрд), кредит розрахований на 30 років.

Контекст 

У червні 2024 року лідери G7 домовилися виділити Україні $50 млрд кредиту, який погасять доходами від заморожених російських резервів (€260 млрд), що переважно зберігаються в бельгійському Euroclear. Країни ЄС вирішили спрямувати прибуток від цих активів на військову підтримку та відбудову України.

За угодою, ЄС і США внесуть по $20 млрд, а $10 млрд розподілять між Британією, Японією та Канадою. 

3 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12232, додавши до Бюджетного кодексу «умовні боргові зобов’язання», що звільняє Україну від повернення $50 млрд, якщо Росія не виплатить репарації.

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