Україна отримала від Канади транш на $1,7 млрд, забезпечений доходами від активів РФ

Україна отримала перший транш від Канади в розмірі $1,7 млрд в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 13 березня.

Деталі

Зазначається, що кошти підуть на ключові потреби держбюджету.

Програма ERA на $50 млрд передбачає надання Україні кредитів, які погасяться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Загальний внесок Канади становить 5 млрд канадських доларів ($3,5 млрд), кредит розрахований на 30 років.

Контекст

У червні 2024 року лідери G7 домовилися виділити Україні $50 млрд кредиту, який погасять доходами від заморожених російських резервів (€260 млрд), що переважно зберігаються в бельгійському Euroclear. Країни ЄС вирішили спрямувати прибуток від цих активів на військову підтримку та відбудову України.

За угодою, ЄС і США внесуть по $20 млрд, а $10 млрд розподілять між Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12232, додавши до Бюджетного кодексу «умовні боргові зобов’язання», що звільняє Україну від повернення $50 млрд, якщо Росія не виплатить репарації.