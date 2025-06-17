Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги на 2 млрд канадських доларів (приблизно $1,5 млрд) та розширила санкції проти Росії. Про це 17 червня заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті G7.

Деталі

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні висловив співчуття постраждалим від російської атаки на Київ у ніч на 17 червня та наголосив, що Росія уникає переговорів щодо завершення війни, розпочатої проти України.

«Канада запроваджує нові санкції проти низки осіб і понад 40 організацій у Росії та за її межами, які сприяють ухиленню від обмежень, а також проти 200+ суден тіньового флоту, які Росія використовує для обходу санкцій», – заявив Карні.

Він також анонсував новий пакет військової допомоги Україні. «Ми надаємо дрони, гелікоптери, боєприпаси – загалом понад $2 млрд прямої підтримки. Крім того, виділяємо $2 млрд кредиту, який фінансується відсотками із заморожених російських активів», – додав прем’єр-міністр.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку 17 червня однією з наймасштабніших від лютого 2022 року, зазначивши, що Росія застосувала 440 дронів і 32 ракети. «Наразі 138 поранених і 12 загиблих. Атака вразила цивільну інфраструктуру та житлові будинки, інформація ще уточнюється», – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів і припинення вогню, але Росія не виявляє такого бажання. «Дякую за військову підтримку. Наші воїни мають бути сильними, поки Росія не погодиться на мир. Для цього потрібен тиск, зокрема додаткові санкції», – зазначив президент.

Контекст

З 15 по 17 червня 2025 року в Кананаскісі (Альберта, Канада) проходить 51-й саміт «Великої сімки», у якому беруть участь лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та ЄС. До обговорень також долучилися партнери з України, Індії, Бразилії, Австралії, ПАР і Мексики. Основними темами саміту стали глобальна безпека, економічна стабільність, енергетична незалежність, зміна клімату та розвиток штучного інтелекту.

Особливу увагу лідери приділили ескалації на Близькому Сході, зокрема конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також війні Росії проти України. Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт 16 червня через загострення ситуації на Близькому Сході, але встиг підписати спільну заяву G7 із засудженням ядерних амбіцій Ірану та підтримкою права Ізраїлю на самозахист.