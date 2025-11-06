Україна також вводить санкції проти компаній РФ, що працюють в Арктиці.

Відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Відповідне рішення підписав президент України Володимир Зеленський 6 листопада, повідомила пресслужба ОП. Українська влада працює і над поширенням цих санкцій в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС.

Деталі

«Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно», – написав Зеленський Facebook.

Окрім того, Україна застосовує нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому на фінансування здатності воювати РФ.

«Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає», – повідомив Зеленський.

Також він доручив готувати нові рішення Ради національної безпеки України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, проти колаборантів.

«Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь», – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що РФ повинна закінчити війну, і щодо цього потрібні конкретні кроки та змістовна дипломатія.

Контекст

Від початку повномасштабної війни ЄС запровадив 19 пакетів санкцій проти Росії, які стосуються енергетики, фінансів, торгівлі та доступу до технологій.

19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальше обмеження фінансових і технологічних ресурсів Кремля, необхідних для ведення війни проти України. Нові обмеження торкнулися енергетичного, фінансового та військово-промислового секторів, а також осіб, причетних до викрадення українських дітей. Пакет також передбачає посилення контролю за пересуванням російських дипломатів територією ЄС.

Санкції передбачають поетапну заборону імпорту російського скрапленого газу, додаткові обмеження проти компаній з ОАЕ, Китаю, Киргизстану та інших країн, які допомагають Росії обходити санкції, а також замороження активів нових російських банків і підприємств оборонної галузі. Крім того, вперше введено обмеження на використання державного російського стейблкоїна A7A5, який застосовувався для фінансування воєнних операцій.

ЄС також ухвалив заходи проти Білорусі, спрямовані на скорочення її підтримки російських воєнних зусиль, зокрема у сфері військово-промислового комплексу та фінансових послуг. За словами Високої представниці ЄС із зовнішньої політики Каї Каллас, цей пакет – «ще один крок до виснаження здатності Путіна фінансувати війну», і він не стане останнім.