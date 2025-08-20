Акції Intel за останній місяць зросли на 28%, додавши до ринкової капіталізації компанії близько $24 млрд. Зростання відбулося на тлі повідомлень, що уряд США веде переговори про можливе придбання частки в компанії та інвестиції на $2 млрд від SoftBank. Про це пише Bloomberg 19 серпня. Востаннє така висока оцінка компанії була на початку 2002 року.

Деталі

За останні чотири квартали компанія зазнала збитків на $1,3 млрд, тоді як з 2018 по 2021 роки середній річний прибуток становив понад $20 млрд. Прогнозується, що наступні чотири квартали принесуть понад $1 млрд скоригованого прибутку. Однак висока оцінка викликає занепокоєння, акції компанії виглядають надзвичайно дорогими, говорять експерти.

Аналітики налаштовані обережно: менше 8% рекомендують купувати акції, майже 80% мають нейтральний рейтинг. На закритті торгів у вівторок акції коштували $25,31, що значно вище середньої цільової ціни $22, що вказує на найнижчий потенціал прибутковості серед компаній Nasdaq 100.

Оптимізм пов’язаний із генеральним директором компанії Ліп-Бу Таном, який зосередився на скороченні витрат, що покращило прогнози щодо прибутковості, але викликає побоювання, що Intel відстає в технологічній гонці.

Частина зусиль Тана спрямована на розбудову ливарного бізнесу, розпочату його попередником Петом Гелсінгером.

Контекст

Зростання акцій відбулося після падіння, спричиненого невтішним звітом про прибутки 24 липня та критикою президента Дональда Трампа на адресу Ліп-Бу Тана.

Після зустрічі 11 серпня Трамп змінив риторику, назвавши історію успіху Тана «дивовижною». Згодом з’явилися повідомлення про переговори адміністрації Трампа щодо отримання 10% частки в Intel, а також про можливу конвертацію грантів за Законом про чіпи та науку в акції без права голосу, як зазначив міністр торгівлі Говард Лутнік.

Плани США щодо Intel ще не остаточні. За словами експертів, державне втручання може принести короткострокову вигоду, але створює довгострокові ризики. На тлі цих повідомлень стало відомо, що SoftBank погодилася інвестувати $2 млрд в Intel.