Японська SoftBank погодилася інвестувати $2 млрд в Intel, підтримавши проблемного американського виробника чипів. Це відбувається на тлі заяв, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість власних вливань у компанію, пише FT .

Деталі

SoftBank купить акції безпосередньо в Intel за ціною $23 за штуку. Інвестиція становитиме близько 2% капіталу компанії.

Масайоші Сон, голова і CEO SoftBank, заявив, що це підкреслює його прагнення підтримати американське технологічне та виробниче лідерство. Новина підняла акції Intel майже на 5% на позабіржових торгах.

Intel, яка вже отримала $7,9 млрд держсубсидій за Chips Act, залишається у центрі уваги Білого дому. Після того як Дональд Трамп спершу закликав до відставки CEO Ліп-Бу Тана, він минулого тижня зустрівся з ним для обговорення майбутнього компанії. На ринку очікують, що уряд може придбати частку в Intel, що вже підняло її котирування на 12% за останній тиждень.

Попри інвестицію SoftBank, Intel стикається зі стратегічною дилемою: наздоганяти тайванську TSMC, вклавши мільярди у виробництво, або розпродавати активи. Нестача великих клієнтів, таких як Nvidia чи Apple, змусила компанію відкласти будівництво нових заводів в Огайо.

Контекст

Intel намагається відновити конкурентоспроможність після невдалих спроб розширити контрактне виробництво при колишньому CEO Паті Гелсінгері. SoftBank раніше обговорювала з Intel створення ШІ-чипа, але домовленості зірвалися.

Водночас SoftBank посилює вплив у США, інвестуючи у масштабні проєкти на кшталт Stargate за участі OpenAI та Oracle, що має стати фундаментом американської інфраструктури штучного інтелекту.