Японська SoftBank погодилася інвестувати $2 млрд в Intel, підтримавши проблемного американського виробника чипів. Це відбувається на тлі заяв, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість власних вливань у компанію, пише FT.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- SoftBank купить акції безпосередньо в Intel за ціною $23 за штуку. Інвестиція становитиме близько 2% капіталу компанії.
- Масайоші Сон, голова і CEO SoftBank, заявив, що це підкреслює його прагнення підтримати американське технологічне та виробниче лідерство. Новина підняла акції Intel майже на 5% на позабіржових торгах.
- Intel, яка вже отримала $7,9 млрд держсубсидій за Chips Act, залишається у центрі уваги Білого дому. Після того як Дональд Трамп спершу закликав до відставки CEO Ліп-Бу Тана, він минулого тижня зустрівся з ним для обговорення майбутнього компанії. На ринку очікують, що уряд може придбати частку в Intel, що вже підняло її котирування на 12% за останній тиждень.
- Попри інвестицію SoftBank, Intel стикається зі стратегічною дилемою: наздоганяти тайванську TSMC, вклавши мільярди у виробництво, або розпродавати активи. Нестача великих клієнтів, таких як Nvidia чи Apple, змусила компанію відкласти будівництво нових заводів в Огайо.
Контекст
Intel намагається відновити конкурентоспроможність після невдалих спроб розширити контрактне виробництво при колишньому CEO Паті Гелсінгері. SoftBank раніше обговорювала з Intel створення ШІ-чипа, але домовленості зірвалися.
Водночас SoftBank посилює вплив у США, інвестуючи у масштабні проєкти на кшталт Stargate за участі OpenAI та Oracle, що має стати фундаментом американської інфраструктури штучного інтелекту.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.