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Катарський шейх інвестує $8,8 млрд у створення фінансового хабу на Мальдівах

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Дубайський сімейний офіс MBS Global Investments планує інвестувати $8,8 млрд протягом п’яти років у створення фінансового хаба на Мальдівах, Financial Times.

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Деталі 

  • За словами міністра фінансів Мальдів Мусси Заміра, ці масштабні інвестиції допоможуть диверсифікувати економіку країни, яка зараз залежить від туризму та рибальства. Нині річний ВВП Мальдів становить близько $7 млрд, але завдяки проєкту влада сподівається потроїти його за чотири роки.
  • Замір зазначив, що співпраця з MBS є одним із шляхів подолання економічних викликів, зокрема боргових зобов’язань, які потрібно погасити протягом найближчих двох років. За даними рейтингового агентства Moodyʼs, у 2025 році Мальдіви мають виплатити $600-700 млн за зовнішніми боргами, а у 2026 році – близько $1 млрд.
  • У неділю було підписано угоду про створення спільного підприємства між MBS та урядом Мальдів. Новий Мальдівський міжнародний фінансовий центр займатиме територію площею 830 000 кв. м і спеціалізуватиметься на блокчейні та цифрових активах. Очікується, що на п’ятому році реалізації проєкт приноситиме виторг, який значно перевищить $1 млрд.
  • Фінансування проєкту MBS планує забезпечити через консорціум, до якого залучені інші сімейні офіси та заможні інвестори. Глава MBS Надім Хусейн повідомив, що партнери вже зобов’язалися вкласти $4-5 млрд.

Контекст 

MBS – сімейний офіс, що належить катарському шейху Найєфу бен Еіду Аль-Тані та управляє активами на суму приблизно $14 млрд. Офіс розташований у Дубаї та активно співпрацює з урядами й бізнесами, використовуючи свої зв’язки для пошуку інвестиційних можливостей.

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