Журналістка Юлія Тимошенко очолила мультимедійний проєкт Ukraїner

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

1 хв читання

Ukraїner трансформується і вперше за 9 років існування змінює команду управління. Нова голова організації — Юлія Тимошенко /Фото: Юрій Стефаняк

Ukraїner трансформується і вперше за 9 років існування змінює команду управління. Нова голова організації — Юлія Тимошенко /Фото: Юрій Стефаняк

Журналістка Юлія Тимошенко очолила мультимедійний проєкт Ukraїner. Богдан Логвиненко, який заснував та очолював Ukraїner із 2016-го, продовжить роботу в наглядовій раді організації. Про зміни команда повідомила в соцмережах.

  • Це вперше за час існування Ukraїner, проєкт змінює команду управління.
  • Тимошенко доєдналася до Ukraїner 2022 року як шеф-редакторка англомовної версії. Працювала дикторкою, журналісткою, інтервʼювала іноземців. У лютому 2024 року Юлія Тимошенко також стала ведучою нового проєкту інтерв’ю «Що далі?», який виходить на YouTube. Вона продовжуватиме цю роботу. Цьогоріч очолила платформу популяризації українських брендів у світі Spend With Ukraine.
  • Виконавчою керівницею стала Людмила Кучер, а операційною – Юлія Козиряцька.
  • Пріоритетом для Ukraїner є збільшення спільноти та співпраця між бізнесом та медіа. Зміни мають допомогти зберігати теперішні темпи роботи та масштабувати діяльність.

Контекст

Ukraїner стартував 2016-го як «тимчасовий» волонтерський проєкт. Тепер це медіа (українська та міжнародна редакція), видавництво, спільнота волонтерів і донейторів, платформа Spend With Ukraine. Команда створює книжки, експлейнери, інтерв’ю, подкасти й виїздить в експедиції Україною.

У січні 2025-го, після призупинення фінансової підтримки від США, Богдан Логвиненко повідомив про можливе припинення роботи Ukraїner, яке на той момент було залежне від фінансування USAID на 80–90%. Тоді засновник проєкту анонсував повернення волонтерської роботи там, де це можливо, перебудову команди, пошук рекламних можливостей та розширення дорадчої ради, в яку входять підприємці.

