Угорщина погодилася на заборону постачань російського скрапленого природного газу (СПГ) в межах нового пакета санкцій проти Росії, який готує Євросоюз, хоча раніше вимагала для себе виняток. Про це пише EUobserver із посиланням на дипломатичні джерела.

Деталі

На зустрічі послів країн ЄС 8 жовтня представник Будапешта не висловив заперечень щодо заборони імпорту російського СПГ. Раніше Угорщина намагалася добитися для себе виключення з цього пункту, однак у підсумку підтримала компроміс.

Основною перешкодою для узгодження нового пакета санкцій залишаються позиції Словаччини та Австрії. Відень наполягає, щоб документ містив пункт про розмороження близько €2 млрд російських активів – цих коштів вимагає Raiffeisen Bank International як компенсацію за стягнення, яке банк змушений був сплатити за рішенням російського суду.

Представник Словаччини заявив, що Братислава виступає проти нових санкцій, аргументуючи це тим, що кліматична політика ЄС шкодить словацькій автомобільній промисловості.

Новий санкційний пакет передбачає поступову відмову від імпорту російського скрапленого природного газу до 2027 року.

Контекст

8 жовтня Reuters повідомляло, що посли країн ЄС погодили план відмови від російського газу і нафти до 2028 року. План критикували Угорщина і Словаччина – країни, які продовжують залежати від поставок російських енергоносіїв. Якщо закон буде прийнятий на рівні ЄС, він зобовʼяже їх розробити національні плани щодо припинення поставок до 2028 року, зазначало агентство.

ЄС уже заборонив імпорт російської нафти морським шляхом, що становить понад 90% від її загального імпорту, та запровадив цінові обмеження на торгівлю російською нафтою. Також за останні роки під санкції потрапили понад 400 танкерів, які перевозили російську нафту так званим тіньовим флотом – старими та нерегульованими суднами.

Угорщина і Словаччина імпортують приблизно 200 000–250 000 барелів російської нафти на день, що становить майже 3% від загального попиту ЄС на нафту. Імпорт російського газу залишається значно більшим: цього року Європа закуповує орієнтовно 13% газу з Росії, порівняно з приблизно 45% до вторгнення РФ в Україну у 2022 році, свідчать дані ЄС.