Туреччина до кінця 2028 року планує забезпечувати понад половину своїх потреб у природному газі за рахунок власного видобутку та імпорту зі США, що може призвести до скорочення постачань із Росії та Ірану на їхній ключовий європейський ринок. Про це пише Reuters 8 жовтня.
Деталі
- Диверсифікація джерел постачання газу посилить енергетичну безпеку Туреччини та підтримає її мету стати регіональним газовим хабом.
- Анкара має намір реекспортувати імпортований скраплений природний газ (СПГ) та власний видобуток до Європи, використовуючи російський та іранський газ переважно для внутрішніх потреб.
- Наразі Росія залишається найбільшим постачальником газу для Туреччини, хоча її частка скоротилася з понад 60% два десятиліття тому до 37% у першій половині 2025 року.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році більшість європейських країн припинили імпорт російського газу.
- Термін дії російських контрактів із Туреччиною на постачання 22 млрд кубометрів газу щорічно через трубопроводи Blue Stream і TurkStream добігає кінця.
- Контракт із Іраном на 10 млрд кубометрів завершується в середині 2026 року, тоді як угоди з Азербайджаном на 9,5 млрд кубометрів діятимуть до 2030 та 2033 років.
- Туреччина, ймовірно, продовжить частину контрактів, але на гнучкіших умовах і з меншими обсягами, щоб посилити диверсифікацію постачань.
- До 2028 року власний видобуток і СПГ забезпечуватимуть понад 26 млрд кубометрів газу на рік, що перевищить половину річного попиту Туреччини в 53 млрд кубометрів, пише Reuters.
- Для реалізації цих планів Туреччина уклала контракти на імпорт СПГ зі США на суму $43 млрд, зокрема 20-річну угоду з компанією Mercuria.
Контекст
Туреччина, яка імпортує близько 99% природного газу для задоволення своїх потреб (50–55 млрд куб. м на рік), активно працює над розширенням джерел постачання, щоб зменшити залежність від окремих країн, посилити енергетичну безпеку та стабілізувати ціни на газ.
Традиційно Туреччина покладалася на газопроводи з Росії (Blue Stream, TurkStream), Ірану (Східноанатолійський газопровід) та Азербайджану (TANAP, Баку-Тбілісі-Ерзурум). Проте геополітичні виклики, зокрема напружені відносини з Росією та Іраном, а також амбіції Анкари стати регіональним газовим хабом, спонукають державну компанію BOTAŞ шукати нові джерела постачання.
У 2025 році Туреччина уклала низку контрактів для диверсифікації газового імпорту. У травні 2024 року підписано 10-річну угоду з ExxonMobil на постачання 2,5 млн тонн LNG щорічно (приблизно 3,5 млрд куб. м). У вересні 2025 року на конференції Gastech укладено контракти з Shell (до 4 млрд куб. м LNG на рік із 2027 року, термінали в США та інших регіонах), TotalEnergies (1,6 млрд куб. м LNG щорічно з 2027 року, термінали в США, Європі та Туреччині) та Cheniere (1,2 млрд куб. м LNG на рік). Крім того, у вересні 2025 року досягнуто попередньої домовленості з Woodside Energy про постачання 5,8 млрд куб. м LNG щорічно з 2030 року, переважно з Louisiana LNG (США).
