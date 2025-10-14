Китай значно збільшив поставки до Росії компонентів для бойових дронів, які використовуються у війні проти Україні, пише The Washington Post 14 жовтня. Збільшення поставок цього виду продукції відбувається на тлі скорочення сукупного китайського експорту до Росії.

Деталі

Улітку 2025 року експорт з Китаю до Росії волоконно-оптичних кабелів та літій-іонних батарей зріс у кілька разів, за даними видання. Зокрема, поставки волоконно-оптичних кабелів із Китаю до Росії збільшилися майже у десять разів у липі-серпні, що стало рекордним показником за весь час війни.

Аналітики зазначають, що співпраця китайських і російських виробників забезпечує Москві «вирішальну» технологічну перевагу. «Китайці грають ключову роль, адже готові швидко адаптувати свої виробничі лінії», – сказала дослідниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Катерина Бондар.

Попри заяви Пекіна про нейтралітет, офіційні дані свідчать, що лише у серпні Китай поставив до Росії 528 000 км оптоволокна – утричі більше, ніж у червні. Для порівняння, Україні тоді продали лише 116 км. Експорт літій-іонних батарей також зріс до рекордних $54 млн у червні, тоді як до України – близько $12 млн.

Фахівці вважають, що саме ці постачання допомогли Росії активніше застосовувати нове покоління безпілотників, які використовуються для знищення українських логістичних ліній, командних пунктів і засобів радіоелектронної боротьби.

Хоча Китай офіційно заборонив експорт дронів військового призначення, журналісти WP встановили, що низка китайських компаній допомагають російським виробникам налагоджувати виробництво компонентів, у тому числі з бойовими застосуваннями. Серед партнерів російських компаній – Shenzhen Huaxin Energy і Nasmin Technology.

Контекст

Росія наростила використання волоконно-оптичних дронів після відступу українських військ із Курської області на початку року. Ці апарати мають дальність польоту понад 20 км і стійкі до перешкод, що дає змогу російським військам просуватися на ділянках фронту, які відповідають їхній дальності дії.

Фахівці зазначають, що саме китайські постачання дозволили російській промисловості швидко масштабувати виробництво нових типів дронів. Легші кабелі та потужніші батареї збільшують дальність і тривалість польоту, що робить російські атаки точнішими й технологічно складнішими для перехоплення.

Геополітично Китай зберігає офіційну позицію нейтралітету, але на практиці підтримує економічні й промислові зв’язки з Росією. За даними НАТО, Пекін став «вирішальним посібником» у війні Путіна, постачаючи компоненти подвійного призначення, які використовують у військових цілях.

ЄС і США неодноразово закликали Китай припинити такі постачання, однак китайські компанії часто обходять обмеження, продаючи товари через посередників або під виглядом цивільної продукції.

Водночас Пекін обмежує експорт високотехнологічних компонентів до України та країн, які підтримують її обороноздатність. Це створює асиметрію у доступі до технологій, яка посилює позиції Росії на фронті.