Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:03 хвилин
Поки США та Європа не можуть вирішити, хто і як тиснутиме на Китай для завершення російсько-української війни, Пекін продовжує допомагати агресії РФ. Як влаштована економічна підтримка Росії з боку Китаю?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Китай – ключовий уможливлювач російських військових зусиль проти України, дійшли до висновку на саміті НАТО ще минулого року.
Яскравим прикладом цього є ударні дрони Shahed-136, які Росія цьогоріч зробила основним засобом далекобійних атак. У версії «Шахеда» 2024 року виробництва було до 30% китайських деталей, 2025-го – до 66–80%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.