«Перший партнер для Росії». Як влаштована економічна співпраця Китаю з РФ і чому вона сповільнюється у 2025-му. Ключове з аналізу CSIS

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Путін, Сі, Китай /Getty Images

Президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Пекіні 2 вересня 2025-го Фото Getty Images

Поки США та Європа не можуть вирішити, хто і як тиснутиме на Китай для завершення російсько-української війни, Пекін продовжує допомагати агресії РФ. Як влаштована економічна підтримка Росії з боку Китаю?

Китай – ключовий уможливлювач російських військових зусиль проти України, дійшли до висновку на саміті НАТО ще минулого року.

Яскравим прикладом цього є ударні дрони Shahed-136, які Росія цьогоріч зробила основним засобом далекобійних атак. У версії «Шахеда» 2024 року виробництва було до 30% китайських деталей, 2025-го – до 66–80%.

