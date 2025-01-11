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«Ще наздоганяємо росіян». Українські виробники зайнялися FPV-дронами на оптоволокні. Чому, попри їхню перевагу, Україна відстає від ворога?

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Дрони на оптоволокні стійкі до РЕБ, ціна дронів на оптоволокні /forbes.ua

В Україні 25 команд розробляють дрони на оптоволокні, зазначають у кластері оборонних технологій Brave1. Фото forbes.ua

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Українські виробники дронів намагаються наздогнати росіян у виробництві дронів на оптоволокні. Їхня головна перевага – стійкість до РЕБ. Чи стане ця технологія геймчейнджером? 

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FPV-дрони, що керуються оптоволокном, в Україні розробляють 25 команд різного рівня, повідомили у пресслужбі кластера оборонних технологій Brave1 на запит Forbes Ukraine. «Сучасні засоби РЕБ не виявляють дрони на оптоволокні», – казав «Суспільному» про їхню особливість командир полку ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Роберт Бровді. 

У грудні 2024-го «Птахи Мадяра» вперше публічно показали використання проти ворога FPV-дрона на оптоволокні. Натомість росіяни почали використовувати їх ще під час курської операції, що почалася у серпні, каже Мстислав Банік «Скай», командир відділення ударних безпілотників 92-ї ОШБр. 

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