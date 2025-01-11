«Ще наздоганяємо росіян». Українські виробники зайнялися FPV-дронами на оптоволокні. Чому, попри їхню перевагу, Україна відстає від ворога?

Українські виробники дронів намагаються наздогнати росіян у виробництві дронів на оптоволокні. Їхня головна перевага – стійкість до РЕБ. Чи стане ця технологія геймчейнджером?

FPV-дрони, що керуються оптоволокном, в Україні розробляють 25 команд різного рівня, повідомили у пресслужбі кластера оборонних технологій Brave1 на запит Forbes Ukraine. «Сучасні засоби РЕБ не виявляють дрони на оптоволокні», – казав «Суспільному» про їхню особливість командир полку ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Роберт Бровді.

У грудні 2024-го «Птахи Мадяра» вперше публічно показали використання проти ворога FPV-дрона на оптоволокні. Натомість росіяни почали використовувати їх ще під час курської операції, що почалася у серпні, каже Мстислав Банік «Скай», командир відділення ударних безпілотників 92-ї ОШБр.