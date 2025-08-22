У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході повністю відкриють рух усіма смугами в обох напрямках, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Ключові факти

Ремонтні роботи на мосту, що тривали понад два роки, завершено. З 23 серпня для водіїв стануть доступні чотири смуги в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю, повідомив мер.

в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю, повідомив мер. За словами Кличка, на мосту, зокрема, облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 км. А також передбачили смуги для громадського транспорту. Облаштували транспортно-пересадочний вузол для пасажирів швидкісного трамваю та міської електрички.

Контекст

Дорожній рух Подільським мостом через річку Дніпро відкрили 1 грудня 2024 року. Тоді дозволили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування.

Міст зʼєднує столичний Поділ із лівобережною частиною Києва, зокрема районами Воскресенка, Троєщина і Райдужний масив. Його будівництво розпочалося в 2003 році, але через різні економічні та технічні труднощі, а також політичні виклики, процес затягнувся на понад два десятиліття.

Ціна теж постійно зростала. У 2021 році Київська міська державна адміністрація збільшила кошторисну вартість проєкту будівництва Подільського мостового переходу майже удвічі: з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.