Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав проєкт держбюджету-2026 до першого читання та запропонував внести низку змін. Зокрема, депутати пропонують збільшити фінансування оборони, освіти та охорони здоров’я, спрямувати додаткові кошти громадам і розширити програми підтримки бізнесу – від гуманітарного розмінування до компенсації воєнних втрат і грантів для підприємців, повідомила голова комітету Роксолана Підласа 17 жовтня.
Деталі
- У сфері оборони комітет пропонує уряду розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР.
- У сфері освіти – розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%. Вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій.
- У сфері охорони здоров’я пропонують розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейромʼязові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету). Пропонують передати МОЗ повноваження й кошти на всі інвестпроєкти у сфері охорони здоров’я та збільшити їх фінансування на 500 млн грн.
- Для місцевих бюджетів – при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцполітики, опрацювати питання погашення різниці в тарифах, розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.
- У соціальній сфері пропонують уряду подати законопроєкт про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах), а також збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.
- Для підтримки бізнесу хочуть передбачити щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, виділити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни.
- Пропонують розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.
- «Очікуємо розгляд в залі 21-22 жовтня», – додала Підласа.
Контекст
Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2026 рік на засіданні 15 вересня. Документ передбачає майже 5 трлн грн витрат, 40% з яких Україна розраховує залучити через іноземних партнерів. Деталі чергового бюджету воєнного часу – читайте у матеріалі Forbes.
