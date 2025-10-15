Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає підвищення податку на прибуток банків із 25% до 50% . Уже втретє під час повномасштабного вторгнення банки можуть отримати додаткове оподаткування. Автор документа, голова фінкомітету Данило Гетманцев, переконаний, що збільшення ставки допоможе покрити частину бюджетного дефіциту на наступний рік. Банківський сектор попереджає: кредитів для великого бізнесу може стати менше, а залучати інвесторів буде складніше. Скільки може принести податок до бюджету та які наслідки його впровадження?

15 жовтня депутати Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики підтримали законопроєкт про підвищення податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році. Це не нововведення – аналогічна ставка податку існувала в 2023 та 2024 роках.

Початкова причина збільшення оподаткування в тому, що під час повномасштабної війни банки почали отримувати рекордні прибутки, здебільшого завдяки операціям із державними активами – ОВДП та депозитними сертифікатами Нацбанку.