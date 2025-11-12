Сенс банк прокоментував припущення народного депутата Верховної Ради партії «Голос» Ярослава Железняка про можливу причетність банку до незаконної схеми виведення готівки в доларах, яку задокументувало НАБУ у справі щодо корупції в «Енергоатомі». Про що йдеться у відповіді пресслужби банку на запит Forbes Ukraine?

Деталі

Новий склад Наглядової ради приступив до виконання обовʼязків 3 жовтня, а перше засідання та обрання керівних органів, зокрема голови наглядової ради – Миколи Гладишенка, відбулось 20 жовтня, – відповіли у пресслужбі Сенс банку. «Чинна наглядова рада Сенс банку не має жодних радників з будь-яких питань, тож твердження про те, що Василь Веселий – радник наглядової ради банку є некоректним», – додають у пресслужбі.

«Опублікована інформація в одному з Telegram каналів (Ярослава Железняка «Залізний нардеп» – Forbes), за словами самого автора, є його особистою гіпотезою, – йдеться у відповіді пресслужби. – Сенс банк здійснює завезення готівкової іноземної валюти з-за кордону виключно на підставі договору з одним із європейських банків».

«Сенс банк завозить лише готівкові долари США нового зразка (так звані «сині» долари»), додають у пресслужбі. – На фото, оприлюднених у соцмережах і медіа, можна побачити долари старого зразка – «білі», завезення яких не передбачене та неможливе за договором Сенс банку із європейським банком-партнером.

Контекст

В оприлюднених Національним антикорупційним бюро (НАБУ) плівках згадується бізнесмен та співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч у розмові з Веселим і Сенс банк, йдеться у Telegram дописі Железняка 12 листопада. «Василь Веселий – «смотрящій» від Офісу президента, типу радник Наглядової ради, який «координує» роботу», – додав він.

«Долари в готівці, які дуже красиво запаковані, з штрихкодами та написами міст США», – пише Железняк. Такі банкноти можуть замовляти із США тільки дуже великі банки і у фізичних осіб вони в такому вигляді зʼявитися не можуть, припускає нардеп у дописі.

«Скоріш за все (поки це теорія, яку ми майже знайшли як підтвердити) мова йде про ще один бізнес, чи скоріше «напрямок» корупційного заробітку Тимура Міндіча та ОП – Сенс банк», – припускає Железняк.

Детективи НАБУ 10 листопада провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи про можливу корупцію в енергетичній сфері.

Кабінет міністрів 11 листопада достроково припинив повноваження наглядової ради компанії «Енергоатом».

НАБУ 11 листопада заявило, що у межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом Че Гевара. Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою.

Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».