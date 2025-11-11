Міністерство юстиції України підтвердило слідчі дії за участі міністра Германа Галущенка, які були проведені 10 листопада. Про це пресслужба відомства заявила у вівторок, 11 листопада. Сам міністр утримується від публічних коментарів через таємницю досудового розслідування.

Деталі

У відомстві зазначили, що міністр надає повне сприяння слідчим і наголосили на «нульовій толерантності до корупції».

Галущенко утримується від коментарів, зазначили у міністерстві. «З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій», – додали у відомстві.

Контекст

Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95», повідомляла УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, повідомили джерела NV у правоохоронних органах. Пізніше НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи нібито про корупцію в енергетичній сфері.

За даними НАБУ, у «Енергоатому» діяла схема «шлагбаум»: постачальників змушували давати «відкати» 10–15% від контрактів під загрозою блокування платежів або виключення зі списку контрагентів. У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець – вони нібито впливали на кадрові призначення, тендери та рух коштів через зв’язки в Міненерго та компанії.

Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» заявила, що проведе спеціальне засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ у справі щодо ймовірної корупції серед співробітників компанії.