Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, пише УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Пізніше НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи про корупцію в енергетичній сфері.

Деталі

Слідчі дії відбуваються в Києві. Інших деталей співрозмовники видання не розкрили. За даними джерел УП, Міндіч залишив територію України перед обшуками.

Доповнено 11:16. Обшуки, які детективи НАБУ проводять 10 листопада у міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча, пов’язані між собою однією справою, повідомили джерела NV у правоохоронних органах. За їхніми даними, розслідування стосується корупції в енергетичній сфері.

Обшуки, які детективи НАБУ проводять 10 листопада у міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча, пов’язані між собою однією справою, повідомили джерела NV у правоохоронних органах. За їхніми даними, розслідування стосується корупції в енергетичній сфері. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках справи. Представник Бюро запевнив, що додаткові деталі будуть розкриті згодом. Операція отримала кодову назву «Мідас».

За даними НАБУ, йдеться про «систематичне одержання неправомірної вигоди» від контрагентів НАЕК «Енергоатом» у розмірі 10–15% від вартості укладених контрактів. Як встановили слідчі, постачальникам нав’язувалися умови сплати так званих «відкатів» під загрозою блокування платежів за вже надані послуги чи поставлену продукцію або ж повного виключення зі списку контрагентів. Ця схема, за інформацією правоохоронців, отримала внутрішню назву «шлагбаум». За версією слідства, у справі фігурує заступник керівника Фонду державного майна (який згодом став радником міністра енергетики) та експравоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».

НАБУ заявило, що використовуючи свої зв’язки в Міненерго та в самій державній компанії, ці особи могли впливати на кадрові призначення, тендерні процедури та рух фінансових потоків.

Контекст

Влітку 2025 року Железняк оприлюднив результати розслідування, згідно з яким «Енергоатом» нібито реалізувала електроенергію комерційній фірмі, яка так і не розрахувалася. За словами нардепа, компанія-покупець була оформлена на осіб, пов’язаних зі спортивною спільнотою Харкова, і не виконала своїх фінансових зобов’язань, завдавши державі збитків у 300 млн грн. Матеріали розслідування депутат передав НАБУ.

Тимур Міндіч відомий як співвласник продюсерської студії «Квартал 95» та давній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського.

Раніше The New York Times та The Kyiv Independent, посилаючись на джерела, повідомляли, що Міндіч може бути бенефіціаром компанії Fire Point – виробника дронів і ракет.

У жовтні цього року головний конструктор Fire Point Денис Штілерман в інтервʼю ZN.ua заявив, що Міндіч пропонував увійти в акціонери, але компанія відмовила. Міндіч публічно ситуацію не коментував, однак його представники категорично заперечують будь-який зв’язок із компанією.