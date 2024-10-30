UMAEF запускає програму на $50 млн для інвестицій в малий та середній бізнес України та Молдови

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) запускає нову ініціативу прямих інвестицій на $50 млн для підтримки малих і середніх підприємств в Україні та Молдові. Про це йдеться у пресрелізі UMAEF від 29 жовтня.

Деталі

Програма передбачає фінансування у розмірі від $1 млн до $3 млн, яке спрямовуватиметься на різні потреби МСП в обох країнах.

Нею можуть скористатися малі та середні підприємства з річним оборотом не менш ніж $5 млн та показником EBITDA щонайменше $500 000. Подати заявку можна тут.

В Україні ці кошти дадуть змогу бізнесу подолати викликані війною труднощі, реалізувати нові перспективи та вкластися у власне зростання, йдеться у повідомленні.

UMAEF зазначив, що ця ініціатива дозволить створити нові робочі місця, які є критично важливими для відновлення економічного становища в Україні.

Контекст

UMAEF – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом $285 млн й понад 29-річним досвідом інвестування в малий і середній бізнес. Фонд фінансує уряд США через Американське агентство міжнародного розвитку (USAID).

З моменту свого заснування UMAEF інвестував понад $190 млн у 143 компанії з понад 27 000 працівників, що дало змогу залучити $2,4 млрд у підприємства України та Молдови.

У 2022 році уряд США перерахував UMAEF $135 млн США у вигляді гранту на економічне відновлення України та Молдови.