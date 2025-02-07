Компанія, яку підозрювали у звʼязках з Віктором Поліщуком, вибула з конкурсу на управління ТРЦ Gulliver

ТОВ «БК «Міленіум» остаточно вибула з конкурсу на управління ТРЦ Gulliver. Ця компанія може бути пов`язана з екс-власником ТРЦ Віктором Поліщуком. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Ключові факти

Антимонопольний комітет України за результатом розгляду скарги ТОВ «БК «Міленіум» підтвердив законність рішення АРМА і відмовив у задоволенні скарги.

23 січня 2025 року АРМА своїм рішенням відхилило кандидатуру першого учасника тендеру, яким було ТОВ «БК «Міленіум». «Підстава – ряд виявлених порушень серед яких факт зайняття керівником учасника посади державного службовця поряд із зайняттям комерційною діяльністю», – повідомляє пресслужба АРМА.

Окрім Антимонопольного комітету, АРМА подала звернення до Національної поліції України та Державної податкової служби України щодо перевірки ТОВ «БК «Міленіум».

Контекст

10 січня 2025 року в аукціоні з відбору управителя ТРЦ Gulliver перемогла компанія «БК Міленіум». Її пропозиція стала найнижчою серед учасників конкурсу – 0,15% від щомісячного доходу «Гуліверу» в якості плати за управління. Ця ставка аномально знизилася в 200 разів під час конкурсу, йшлося в письмовій відповіді пресслужби Укрексімбанку, який надавав кредит для добудови «Гуліверу».

ТОВ «БК «Міленіум» було створено у грудні 2017 року. За декілька місяців власником компанії став Володимир Мєчов, а за два роки – вона змінила місце реєстрації на адресу «Гулівера»: площа Спортивна, 1А, 32-й поверх, свідчать дані YouControl.

Володимир Мєчов був одним із головних консультантів напрямку «безпека» ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, писало BBC Україна в листопаді 2022 року. Він володіє 33% ТОВ «Альфа Буд Груп», яке займається будівництвом споруд, і є головою громадської організації «Українська асоціація вендінгу».

«Я не мав і не маю жодних зв’язків із Віктором Поліщуком», – написав 13 січня на своїй Facebook-сторінці власник ТОВ «БК «Міленіум» Володимир Мєчов після журналістського розслідування hromadske.