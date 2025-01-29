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Корейська машинобудівна HD Hyundai XiteSolution відкрила офіс в Україні. Які у неї плани

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

HD Hyundai XiteSolution 28 січня відкрила офіційне представництво в Україні /пресслужба Мінекономіки

HD Hyundai XiteSolution 28 січня відкрила офіційне представництво в Україні Фото пресслужба Мінекономіки

Корейська машинобудівна HD Hyundai XiteSolution 28 січня відкрила офіційне представництво в Україні. Компанія планує долучитися до проєктів відбудови, повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Деталі

  • На презентації представники HD Hyundai XiteSolution заявили, що компанія вивчає можливості розміщення виробничих потужностей для крупновузлового складання окремих видів важкої будівельної техніки в Україні.
  • Додатково компанія планує відкрити митно-логістичний хаб для будівельної техніки та продукції Hyundai в одній із західних областей України, та створити три сучасних тренінгових центри для навчання користувачів та обслуговуючого персоналу важкої техніки. 
  • Перші тренінгові центри планують розташувати у Київській та Львівській областях. Вони будуть оснащені відповідною технікою, симуляторами, та полігонами для навчання роботі з важкою технікою. 
  • В планах компанії – оновлення навчального центру Агенції відновлення та розвитку інфраструктури у Білій Церкві Київської області.
  • HD Hyundai XiteSolution розглядає Україну як один із найважливіших перспективних ринків, сказав керівник HD Hyundai Group з проєктів відновлення України Мун Чже-Йонг. Він запевнив, що ринок будівельної техніки має значний потенціал з огляду на зростання потреб у відновленні інфраструктури. 
  • «Наша мета – сприяти створенню сучасної, інноваційної інфраструктури, яка стане основою для майбутнього розвитку України», – наголосив Мун Чже-Йонг.

Контекст

HD Hyundai XiteSolution – субхолдингова компанія HD Hyundai Group, яка координує діяльність групи у сфері важкого обладнання, будівельної та промислової техніки. Вона обʼєднує два дочірні підприємства HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore. 

У 2023 році HD Hyundai Construction Equipment направила пʼять гусеничних екскаваторів у Миколаївську область для нагальних потреб з відновлення інфраструктури. Компанія планує передати ще 30 одиниць техніки на потреби ДСНС у 2025 році.

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