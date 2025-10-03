Засновник Amazon Джефф Безос вважає, що масові інвестиції в штучний інтелект (ШІ) створюють індустріальну «бульбашку», яка зрештою принесе суспільству величезну користь. Про це він заявив під час виступу на Italian Tech Week у Турині, пише FT .

Деталі

На відміну від фінансових криз, таких як 2008 року, індустріальні «бульбашки» мають позитивний ефект, вважає Безос.

Він порівняв нинішній інтерес до ШІ з інвестиціями в оптоволоконні мережі часів дотком-буму та проривами в біотехнологіях 1990-х, які залишили суспільству інфраструктуру та життєво важливі ліки, навіть попри банкрутства окремих компаній.

«Коли пил осяде і визначаться переможці, суспільство виграє від цих винаходів. Те саме відбувається й зараз із ШІ», – зазначив Безос.

Засновник Amazon спрогнозував, що в найближчі десятиліття мільйони людей житимуть у космосі добровільно, адже роботи будуть ефективнішими за людину у виконанні складних завдань. За прогнозом мільярдера, у космосі з’являться гігантські дата-центри на сонячній енергії.

Безос нагадав, що в 2000 році акції Amazon обвалилися з $113 до $6, однак бізнес залишався сильним. Подібна ситуація, на його думку, може повторюватися й зараз із розвитком ШІ.

«Кожна ідея отримує фінансування, і важко відрізнити хороші від поганих. Але це не означає, що все відбувається не насправді. ШІ реальний, він змінить кожну індустрію», – зазначив мільярдер.

Контекст

Світові гіганти штучного інтелекту зміщують фокус із мовних моделей на так звані «світові моделі», які здатні краще розуміти фізичне середовище людини. Google DeepMind, Meta та Nvidia змагаються за новий прорив у технології, яка може стати основою для «суперінтелекту».

Мета – навчити алгоритми орієнтуватися у фізичному світі, відкриваючи шлях до прогресу у сфері самокерованих авто, робототехніки та ШІ-агентів. «Світові моделі» потребують величезних обсягів даних і обчислювальної потужності, але вважаються ключем до «фізичного ШІ».

За словами віцепрезидента Nvidia з технологій симуляції Рева Лебаредіана, потенційний ринок таких систем може сягати $100 трлн – майже розмір усієї глобальної економіки.

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

Інвестори в такі стартапи, як OpenAI, поки що не переймаються питанням прибутковості, задовольняючись тим, що вкладають більше грошей, доки оцінки продовжують зростати, за даними WSJ. Однак інші інвестори попереджають, що бум ШІ перетворився на спекулятивне божевілля.