Країни ЄС погодилися створити фонд на €150 млрд для інвестицій в оборону – Reuters

Країни Європейського Союзу домовилися про створення нового кредитного механізму Security Action for Europe (SAFE) на €150 млрд для посилення оборони. Про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела. Ініціативу запропонувала Європейська комісія у березні 2025 року.

Деталі

Фінансування SAFE здійснюватиметься через спільні запозичення. Фонд надаватиме позики країнам-членам ЄС, а також окремим державам, зокрема Україні, для зміцнення їхньої обороноздатності та розвитку європейської оборонної промисловості. Створення SAFE стало відповіддю на погіршення безпекової ситуації в Європі з початку 2025 року.

Європейська комісія зазначає, що російська агресія проти України та перехід РФ до воєнної економіки створюють «екзистенційну загрозу» для ЄС. Водночас США, які традиційно виступали ключовим гарантом безпеки Європи, сигналізують про намір скоротити свою роль, що змушує ЄС терміново нарощувати власний оборонний потенціал.

Нинішній рівень інвестицій у Європі недостатній для подолання наслідків тривалого недоінвестування та швидкого забезпечення потреб в озброєнні. Збільшення витрат на оборону може погіршити фінансове становище країн ЄС, чиї бюджети вже перебувають під тиском.

SAFE допоможе країнам-членам ЄС, які стикаються з фінансовими труднощами через зростання оборонних витрат. Для України механізм матиме додаткову перевагу: він дозволить країнам ЄС активніше передавати Києву оборонні ресурси, зокрема зі своїх запасів.

Контекст

У березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила ініціативу «Переозброїти Європу», спрямовану на мобілізацію близько €800 млрд для оборонних витрат у Європі та посилення підтримки України. Як зазначила фон дер Ляєн, Європа готова значно збільшити фінансування оборони, щоб відповісти на нагальні виклики, підтримати Україну та забезпечити довгострокову безпеку ЄС.

За словами президентки, план передбачає використання всіх доступних фінансових інструментів, щоб допомогти країнам-членам ЄС оперативно та суттєво наростити витрати на оборону як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі протягом наступного десятиліття.