ЄС виділить €1 млрд для української оборонної промисловості

Європейський Союз виділить €1 млрд для української оборонної промисловості. Про це на брифінгу повідомила верховна представниця ЄС Кая Каллас, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

«Завтра [9 травня] ми їдемо до України і збираємося виділити €1 млрд для оборонної промисловості України», – сказала Каллас.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів, досягнувши річного потенціалу виробництва зброї на $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонного сектору у 2024 році виготовили зброї на $9 млрд.

Держава інвестує в ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На дрони виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн піде через Агенцію оборонних закупівель.

Міноборони України у квітні кодифікувало та дозволило використовувати в Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і техніки, з яких більш ніж 85% – українського виробництва.