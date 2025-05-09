ЄС виділить майже €1,9 млрд на військову підтримку України за рахунок доходів від активів РФ – Шмигаль

Європейський союз офіційно оголосив про намір виділити майже €1,9 млрд на військову підтримку України, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 9 травня. За його словами, кошти спрямують на закупівлю зброї в українських виробників, на посилення ППО і боєприпаси.

Ключові факти

За словами Шмигаля, це рішення Євросоюзу є «історичним», адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

Зокрема, €1 млрд з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою «данською моделлю» – безпосередньо в українських виробників.

Таким чином Україна не просто посилює здатність до захисту, а й стимулює економіку та інновації в оборонно-промисловому комплексі, пояснив очільник уряду.

Ще понад €600 млн буде спрямовано на артилерію та боєприпаси, понад €200 млн підуть на посилення української ППО.

Шмигаль висловив вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму €1 млрд.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів, досягнувши річного потенціалу виробництва зброї на $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонного сектору у 2024 році виготовили зброї на $9 млрд.

Держава інвестує в ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.

У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн.

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На дрони виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн піде через Агенцію оборонних закупівель.