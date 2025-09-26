Словаччина заблокувала ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Деталі
- За його інформацією, посли ЄС уперше обговорили новий пакет обмежень. «Імовірно, угоду не вдасться дотягти до самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина поки що блокує», – зазначив він.
- Більшість положень нового санкційного пакета вже погоджено, однак остаточної згоди не досягли через позицію Словаччини щодо LNG, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
- «Здається, що немає принципових розбіжностей і шлях до погодження відкритий на наступний тиждень», – додав Власюк.
Контекст
Словаччина вкотре перешкоджає запровадженню санкцій проти Росії. Раніше країна вже блокувала 18-й пакет санкцій, вимагаючи від ЄС гарантій щодо ініціативи RePowerEU, яка передбачає повне припинення поставок російського природного газу до країн ЄС із 1 січня 2028 року. Словаччина разом з Угорщиною виступає проти відмови від російських енергоресурсів.
19 вересня Євросоюз презентував 19-й пакет санкцій проти Росії. Він включає відмову від російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року, обмеження проти компаній «Роснафта» і «Газпромнафта», санкції проти 118 суден так званого тіньового флоту, а також додаткові заходи проти країн, які сприяють Росії в обході санкцій.
