Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії і оголосить його деталі сьогодні після обіду, повідомила речниця ЄК Паула Піньо на брифінгу. Санкції будуть спрямовані на криптовалюту, банківський сектор та енергетику.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Сьогодні після обіду президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас презентують 19-й пакет санкцій», – повідомила Піньо.
- Точний час презентації пакету вона поки не уточнила.
- Для набуття чинності 19-й пакет санкцій має бути схвалений Радою ЄС, що вимагає одностайної згоди всіх 27 країн-членів ЄС.
- Доповнюється
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.