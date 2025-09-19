Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії і оголосить його деталі сьогодні після обіду, повідомила речниця ЄК Паула Піньо на брифінгу. Санкції будуть спрямовані на криптовалюту, банківський сектор та енергетику.