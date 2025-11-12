Події навколо одного зі співвласників Студії «Квартал 95» не мають жодного стосунку до її діяльності, контенту чи роботи команди. Про це повідомила пресслужба компанії 12 листопада, коментуючи розслідування НАБУ про можливу корупцію в енергетичній галузі. Прізвище співвласника в заяві не уточнюється. За даними YouControl , одним з трьох співзасновників ТОВ «Квартал 95» є бізнесмен Тимур Міндіч.

Деталі

«Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників Студії «Квартал 95», який опинився у центрі уваги. Хочемо наголосити, що ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди», – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що співвласник має лише юридичний зв’язок зі Студією, проте не бере участі в її діяльності, не впливає на виробничі процеси, контент або рішення команди.

«Квартал 95» – це не одна людина. Це бренд і велика команда професіоналів, яка вже понад 20 років створює якісний аудіовізуальний контент», – наголосили у Студії.

У компанії запевнили, що «Квартал 95» продовжує працювати в Україні.

Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з трьох співзасновників ТОВ «Квартал 95» та володіє 50% компанії. Іншими співвласниками є Сергій Шефір (37,5%) та Андрій Яковлев (12,5%). Керівником та уповноваженою особою зазначено Ірину Пікалову. Основний вид діяльності компанії – «Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм».

Контекст

Як повідомила УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

У межах розслідування НАБУ оприлюднило уривки аудіозаписів, що можуть свідчити про ймовірну корупцію в енергетиці. За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: постачальників примушували віддавати 10–15% від суми контрактів як «відкат». У разі відмови платежі блокували або контрагента виключали з реєстру.

У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець, які, за даними НАБУ, через зв’язки в Міненерго та «Енергоатомі» впливали на призначення, тендери й розподіл коштів.

11 листопада НАБУ оголосило підозру сімом особам, затримані п’ятеро фігурантів справи.