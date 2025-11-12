События вокруг одного из совладельцев Студии «Квартал 95» не имеют никакого отношения к ее деятельности, контенту или работе команды. Об этом сообщила пресс-служба компании 12 ноября, комментируя расследование НАБУ о возможной коррупции в энергетической отрасли. Фамилия совладельца в заявлении не уточняется. По данным YouControl , одним из трех соучредителей ООО «Квартал 95» является бизнесмен Тимур Миндич.

Подробности

«Сейчас в публичном пространстве много информации, связанной с одним из совладельцев Студии «Квартал 95», оказавшимся в центре внимания. Хотим отметить, что эти события не имеют отношения к работе Студии, ее контенту или команде», – говорится в заявлении.

В компании отметили, что совладелец имеет только юридическую связь со Студией, однако не участвует в ее деятельности, не влияет на производственные процессы, контент или решение команды.

«Квартал 95» – это не один человек. Это бренд и большая команда профессионалов, которая более 20 лет создает качественный аудиовизуальный контент», – подчеркнули в Студии.

В компании заверили, что «Квартал 95» продолжает работать в Украине.

Согласно данным YouControl, Миндич является одним из трех соучредителей ООО «Квартал 95» и владеет 50% компании. Другими совладельцами являются Сергей Шефир (37,5%) и Андрей Яковлев (12,5%). Руководителем и уполномоченным лицом указана Ирина Пикалова. Основной вид деятельности компании – «Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ».

Контекст

Как сообщила УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах, утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал 95». Следственные действия также произошли у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики.

В рамках расследования НАБУ обнародовало отрывки аудиозаписей, которые могут свидетельствовать о вероятной коррупции в энергетике. По версии следствия, в «Энергоатоме» действовала схема «шлагбаум»: поставщиков заставляли отдавать 10–15% от суммы контрактов как «откат». В случае отказа платежи блокировали или контрагента исключали из реестра.

По делу фигурируют заместитель руководителя Фонда госимущества и бывший правоохранитель, которые, по данным НАБУ, через связи в Минэнерго и «Энергоатоме» влияли на назначение, тендеры и распределение средств.

11 ноября НАБУ объявило подозрение семи лицам, задержаны пятеро фигурантов дела.