Мобільний оператор lifecell, що входить до групи DVL, оновив понад 700 базових станцій у Києві. Завдяки цьому підвищилися якість зв’язку та швидкість мобільного інтернету для більш ніж 1 млн абонентів, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

За п’ять місяців lifecell провів комплексну модернізацію мережі у Києві. Компанія пояснила, що обрала стратегію точкового оновлення на основі детального аналізу роботи обладнання. Оператор виконав драйв-тести в різних районах Києва та створив інтерактивну карту ключових технічних показників – від рівня потужності та якості сигналу до швидкості передачі даних і затримки з’єднання. Це дало змогу виявити проблемні ділянки та зосередити зусилля на найважливіших зонах, зазначила компанія.

У результаті lifecell модернізував понад 700 базових станцій, встановив додаткові модулі LTE900 і LTE2100 для розширення покриття, а також оновив обладнання LTE1800, що підвищило ємність мережі в зонах із високим навантаженням.

Після оновлення покриття збільшилося на 23%, середня швидкість завантаження зросла на 29%, а затримка сигналу скоротилася на 58% – із 43 до 25 мс, що особливо важливо для онлайн-ігор, відеоконференцій та потокового відео, заявив lifecell.

Оператор планує продовжувати точкову модернізацію мереж в інших регіонах країни. Такий підхід дозволяє швидко реагувати на зростання попиту на мобільний інтернет без багаторічних проєктів і з мінімальним навантаженням на ресурси, зазначив lifecell.

Контекст

lifecell входить до групи компаній DVL, що об’єднує бренди «Датагруп», Volia та lifecell.

Компанія не публікувала фінансові звіти після покупки компанією NJJ Capital французького мільярдера Ксав’є Ньєля. Проте, за даними YouControl, виторг lifecell за перший квартал 2025 року зріс на 18,6%, до 2,7 млрд грн.

У другому кварталі 2024-го абонентська база lifecell була близькою до історичного максимуму – 9,8 млн. За минулий рік 247 000 абонентів перенесли свій номер до lifecell.