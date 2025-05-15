Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Позбутися «Волі». Група DVL Ксав'є Ньєля поступово відмовляється від бренду домашнього інтернету «Воля». Що це їй дасть?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

домашній інтернет «Воля», оператор lifecell, інтернет без світла /Артем Галкін для Forbes Ukraine

PON-мережу логічно підключати вже під брендом lifecell, вважає колишній член правління Інтернет асоціації України (ІнАУ) Олександр Глущенко. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:05 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:05

Бренд «Воля» зникає: група DVL поступово перейменовує фіксований інтернет на lifecell. Це частина стратегії уніфікації, яку реалізує DVL (включає «Датагруп-Volia» та lifecell). Хоча офіційно ребрендинг не підтверджують, оператор уже запускає нову PON-мережу та об’єднаний тариф «Лайфсет» без згадок «Волі». Що стоїть за «тихим» зникненням одного з найупізнаваніших телеком-брендів в Україні?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні