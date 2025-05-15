Позбутися «Волі». Група DVL Ксав'є Ньєля поступово відмовляється від бренду домашнього інтернету «Воля». Що це їй дасть?

Бренд «Воля» зникає: група DVL поступово перейменовує фіксований інтернет на lifecell. Це частина стратегії уніфікації, яку реалізує DVL (включає «Датагруп-Volia» та lifecell). Хоча офіційно ребрендинг не підтверджують, оператор уже запускає нову PON-мережу та об’єднаний тариф «Лайфсет» без згадок «Волі». Що стоїть за «тихим» зникненням одного з найупізнаваніших телеком-брендів в Україні?