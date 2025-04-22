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«Щоб будували покриття на дорогах». Регулятор планує послабити вимоги до роботи «Київстар», Vodafone і lifecell під час блекаутів. Що взамін?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Вимоги по зв'язку під час блекаутів послаблять /колаж Анастасія Решетнік

Регулятор планує послабити вимоги до «Київстар», Vodafone і lifecell по роботі зв’язку під час блекаутів. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Наццентр управління телеком-мережами (НЦУ) найближчим часом може послабити вимоги до мобільних операторів щодо роботи без світла, дізнався Forbes Ukraine. Тривалість роботи мережі під час блекаутів скоротиться. Чому вимогу переглянуть?

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