«Щоб будували покриття на дорогах». Регулятор планує послабити вимоги до роботи «Київстар», Vodafone і lifecell під час блекаутів. Що взамін?

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Наццентр управління телеком-мережами (НЦУ) найближчим часом може послабити вимоги до мобільних операторів щодо роботи без світла, дізнався Forbes Ukraine. Тривалість роботи мережі під час блекаутів скоротиться. Чому вимогу переглянуть?
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