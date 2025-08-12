Мобильный оператор lifecell, входящий в группу DVL, обновил более 700 базовых станций в Киеве. Благодаря этому повысились качество связи и скорость мобильного интернета для более чем 1 млн абонентов, говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

За пять месяцев lifecell провел комплексную модернизацию сети в Киеве. Компания объяснила, что выбрала стратегию точечного обновления на основе детального анализа работы оборудования. Оператор выполнил драйв-тесты в разных районах Киева и создал интерактивную карту ключевых технических показателей – от уровня мощности и качества сигнала до скорости передачи данных и задержки соединения. Это дало возможность выявить проблемные участки и сосредоточить усилия на важнейших зонах, отметила компания.

В результате lifecell модернизировал более 700 базовых станций, установил дополнительные модули LTE900 и LTE2100 для расширения покрытия, а также обновил оборудование LTE1800, что повысило емкость сети в зонах с высокой нагрузкой.

После обновления покрытие увеличилось на 23%, средняя скорость загрузки выросла на 29%, а задержка сигнала сократилась на 58% – с 43 до 25 мс, что особенно важно для онлайн-игр, видеоконференций и потокового видео, заявил lifecell.

Оператор намерен продолжать точечную модернизацию сетей в других регионах страны. Такой подход позволяет быстро реагировать на рост спроса на мобильный интернет без многолетних проектов и с минимальной нагрузкой на ресурсы, отметил lifecell.

Контекст

lifecell входит в группу компаний DVL, объединяющую бренды «Датагруп», Volia и lifecell.

Компания не публиковала финансовые отчеты после покупки компанией NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля. Однако, по данным YouControl, выручка lifecell за первый квартал 2025 года выросла на 18,6%, до 2,7 млрд грн.

Во втором квартале 2024-го абонентская база lifecell была близка к историческому максимуму – 9,8 млн. За прошлый год 247 000 абонентов перенесли свой номер в lifecell.