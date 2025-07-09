Литва та Фінляндія, які вийшли з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, готуються до їх виробництва та постачання Україні. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

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Литва інвестує «сотні мільйонів євро» у створення протитанкових і протипіхотних мін, плануючи замовити десятки тисяч одиниць, а можливо, й більше, заявив заступник міністра оборони Кароліс Алекса. Після запуску виробництва Литва зможе постачати ці міни Україні та іншим країнам.

У Фінляндії чотири компанії – Nammo Lapua, Insta, Raikka та Forcit Explosives – висловили готовність або зацікавленість у виробництві протипіхотних мін.

Голова оборонного комітету парламенту Хейккі Ауто назвав їх «високоефективною та економічною зброєю» і підтвердив, що Фінляндія готова постачати ці міни Україні, наголосивши, що підтримка України важлива для безпеки Фінляндії.

Контекст

У 2025 році одразу кілька країн Європи – зокрема Литва, Фінляндія та Україна – заявили про вихід із Оттавської конвенції, яка забороняє використання, виробництво та передачу протипіхотних мін. Головною причиною таких кроків називають погіршення безпекової ситуації та агресивну поведінку Росії, яка сама не є учасницею конвенції й активно застосовує міни на території України.

У березні про намір вийти з Оттавської конвенції оголосили Польща, Литва, Латвія та Естонія. Урядові представники чітко заявили, що в умовах посилення загрози з боку Росії їм необхідна повна оборонна гнучкість, зокрема – можливість використовувати мінні загородження для стримування потенційного нападу.

29 червня Україна оголосила про початок процедури виходу. Указ підписав президент Володимир Зеленський. У зверненні наголошувалося, що Росія активно застосовує заборонені міни проти українських військових і цивільних, тож Україні необхідно зрівняти можливості на полі бою.