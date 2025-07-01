Україна знищила понад половину власних запасів протипіхотних мін, але тепер змінює політику. Який це дасть ефект у війні проти Росії?

Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє застосовувати, накопичувати, виробляти та передавати протипіхотні міни. Рішення ініціювало МЗС, 29 червня його підтримала РНБО, а президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Попереду – розгляд у Верховній Раді.

Про вихід з конвенції також заявили країни Балтії, Польща і Фінляндія, які знаходяться на східному фланзі НАТО та відчувають загрозу з боку РФ.