Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

Україна виходить із конвенції про заборону протипіхотних мін. Але за 20 років знищила 3,4 млн одиниць. Чи є запаси та як надолужити втрачене?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Міни, Оттавська конвенція /колаж Анастасія Савеленко

Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін на тлі посилення піхотних атак Росії Фото колаж Анастасія Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:51 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:51

Україна знищила понад половину власних запасів протипіхотних мін, але тепер змінює політику. Який це дасть ефект у війні проти Росії?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє застосовувати, накопичувати, виробляти та передавати протипіхотні міни. Рішення ініціювало МЗС, 29 червня його підтримала РНБО, а президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Попереду – розгляд у Верховній Раді.

Про вихід з конвенції також заявили країни Балтії, Польща і Фінляндія, які знаходяться на східному фланзі НАТО та відчувають загрозу з боку РФ.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні