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Україна знищила понад половину власних запасів протипіхотних мін, але тепер змінює політику. Який це дасть ефект у війні проти Росії?
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Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє застосовувати, накопичувати, виробляти та передавати протипіхотні міни. Рішення ініціювало МЗС, 29 червня його підтримала РНБО, а президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Попереду – розгляд у Верховній Раді.
Про вихід з конвенції також заявили країни Балтії, Польща і Фінляндія, які знаходяться на східному фланзі НАТО та відчувають загрозу з боку РФ.
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