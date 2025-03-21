Лондонський аеропорт Гітроу закрили через пожежу на електропідстанції (фото)

Лондонський аеропорт Гітроу, найзавантаженіший у Великій Британії, припинив роботу на весь день 21 березня через знеструмлення. Причиною стала пожежа на електричній підстанції неподалік, яка залишила без світла тисячі будинків, пише BBC.
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Ключві факти
- Пожежа спалахнула на підстанції в районі Хейс, що на заході Лондона, о 23:23 за Гринвічем. У соцмережах почали зʼявлятися фото та відео з пожежою та густим димом, що здіймалися над об’єктом уночі.
- За даними London Fire Brigade, частина трансформатора досі горить, а причину займання ще не встановили. Навколо підстанції встановили 200-метрову зону безпеки.
- Понад 16 000 будинків залишилися без електрики, повідомила енергокомпанія Scottish and Southern Electricity Networks.
- Аеропорт закрили до 23:59 п’ятниці, попередивши про «значні перебої» в найближчі дні. Пасажирам радять узагалі не приїжджати, доки роботу не відновлять. За даними Flightradar24, у п’ятницю скасують або перенесуть щонайменше 1351 рейс, а 120 літаків уже перебували в повітрі, коли оголосили про закриття.
- Закриття аеропорту вже вплинуло на міжнародні рейси: сім літаків United Airlines повернулися назад або скерували в інші міста, а два рейси Qantas із Лондона перенаправили до Парижа. Експерти прогнозують, що перебої можуть тривати й після п’ятниці, якщо електропостачання не відновлять швидко.
Контекст
Гітроу – найбільший авіаційний вузол Великої Британії, який щодня обслуговує близько 1300 злетів і посадок. Приблизно кожні 45 секунд там приземляється або злітає літак. Торік через його термінали пройшло рекордні 83,9 млн пасажирів.
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