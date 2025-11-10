«Лукойл» оголосив форс-мажор на одному з найбільших у світі нафтових родовищ «Західна Курна-2» в Іраку через санкції США та Великої Британії, які ускладнили роботу компанії. Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела.
Деталі
- Ірак припинив усі грошові та нафтові платежі «Лукойлу». У листі до іракського міністерства енергетики компанія 4 листопада повідомила про «форс-мажорні обставини», які «заважають нормальній роботі родовища».
- За словами високопоставленого іракського чиновника, якщо проблеми не буде вирішено протягом шести місяців, «Лукойл» може повністю зупинити виробництво та вийти з проєкту.
- «Західна Курна-2» – одне з найбільших родовищ світу, забезпечує близько 9% загального видобутку нафти Іраку, наразі виробляючи приблизно 480 000 барелів на день. Через санкції скасовано виділення 4 млн барелів на платежі компанії.
- «Лукойл» також звільнив усіх іноземних співробітників, залишивши на родовищі лише російських та іракських працівників.
- Заява про «форс-мажор» дозволяє компанії захиститися від штрафів за невиконання контрактних зобов’язань, наголошує видання.
Контекст
23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапило понад 30 підрозділів обох корпорацій, включно з нафтовими родовищами, газовими й нафтопереробними заводами по всій Росії.
На «Роснафту» та «Лукойл» припадає приблизно половина добового видобутку нафти в Росії. Зокрема, «Роснафта» забезпечує близько 17% доходів російського бюджету.
