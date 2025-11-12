Російський нафтовий гігант «Лукойл» може втратити закордонні активи вартістю близько €14 млрд через блокування США угоди з продажу їх трейдеру Gunvor. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Деталі

Минулого тижня Вашингтон зупинив угоду між «Лукойлом» і Gunvor після запровадження нових санкцій проти російської компанії. Тепер «Лукойл», який вважають близьким до Володимира Путіна, зобов’язаний до 21 листопада або продати, або списати свої міжнародні активи. Західні партнери поспішають розірвати зв’язки з Росією у встановлений США термін.

Джерело на російському нафтовому ринку повідомило, що учасники торгів, яким раніше відмовили на користь Gunvor, можуть знову вступити в переговори. Водночас власники «Лукойлу» готуються до можливої конфіскації активів у країнах їхньої реєстрації.

Блокування угоди з Gunvor, який заперечує будь-які зв’язки з РФ, залишило майбутнє «Лукойлу» під питанням. Після завершення міжнародної експансії компанія має обмежені можливості зростання всередині Росії, де домінують «Роснєфть» і «Газпром нафта».

«Усередині країни все віддали «Роснєфті» і «Газпром нафті», а за кордон вийти більше неможливо. У «Лукойлу» немає майбутнього в бізнесі. Це компанія з підрізаними крилами», – заявив Володимир Мілов, колишній заступник міністра енергетики РФ.

Британське видання пише, що з’явилися чутки про можливе поглинання «Лукойлу» «Роснєфтью». У минулому Володимир Путін, за словами джерел, блокував спроби глави «Роснєфті» Ігоря Сєчина захопити конкурента. Тепер же, вважають деякі інсайдери, у «Роснєфті» може з’явитися шанс.

Колишній співробітник «Роснєфті» розповів FT, що Сєчин ніколи не полишав ідеї поглинання «Лукойлу» й регулярно пропонує керівництву нові варіанти угод, які поки що не реалізовані.

За даними Financial Times, оцінка у €14 млрд – це мінімальна вартість закордонних активів «Лукойлу», розрахована на основі документів його міжнародного підрозділу в Австрії та «дочок» у Нідерландах.

Втрата цих активів стане потужним ударом для компанії, яка перебуває під західними санкціями з першого року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нові американські санкції не зачіпають міноритарні частки «Лукойлу» за кордоном (близько €6 млрд).

Хоча санкції США вдарили і по приватному «Лукойлу», і по державній «Роснєфті», для «Лукойлу» наслідки будуть важчими: зарубіжні активи становлять значну частку його загального портфеля.

Контекст

Gunvor – один із найбільших приватних трейдерів енергоресурсів у світі. Компанію заснували 1997 року швед Торбйорн Тьорнквіст і росіянин Геннадій Тимченко. Після введення санкцій США проти Тимченка у 2014-му Тьорнквіст викупив його частку, продав російські активи й переніс фокус на СПГ та американський ринок. Хоча Gunvor ще певний час експортував російську нафту, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співпрацю з агресором різко скоротили.

23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх «дочок». До списку потрапило понад 30 підрозділів – від нафтових родовищ до газових і нафтопереробних заводів по всій Росії.

На «Роснафту» й «Лукойл» припадає близько половини добового видобутку на gazes нафти в РФ. Зокрема, «Роснафта» забезпечує приблизно 17% доходів російського бюджету.

На початку листопада з’явилася інформація, що Gunvor узгоджує з американською владою викуп закордонних активів «Лукойлу». Балансова вартість цих активів – $19 млрд, але реальна ціна угоди мала бути значно нижчою через санкційний дисконт і терміновість: США дали третім особам лише місяць на завершення розрахунків із «Лукойлом».

У разі успіху операція могла б зробити Gunvor одним із найбільших енергетичних гравців світу.