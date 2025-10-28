Російська нафтова компанія «Лукойл» ухвалила рішення про продаж закордонних активів через санкції, запроваджені проти неї та її дочірніх структур. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Лукойлу».

Деталі

Компанія вже розпочала прийом пропозицій від потенційних покупців.

Продаж активів здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Водночас «Лукойл» планує подати заявку на продовження терміну дії ліцензії, щоб забезпечити функціонування міжнародних активів до моменту завершення угод.

Контекст

23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапило понад 30 підрозділів обох корпорацій, включно з нафтовими родовищами, газовими й нафтопереробними заводами по всій Росії.

Вже за два дні акції компаній різко впали: разом найбільші російські нафтові гіганти втратили $5,2 млрд капіталізації. Акції «Лукойлу» здешевшали на 7,2%, що коштувало компанії $3,66 млрд, а «Роснафти» – на 3%, з втратою $1,56 млрд.

На «Роснафту» та «Лукойл» припадає приблизно половина добового видобутку нафти в Росії. Зокрема, «Роснафта» забезпечує близько 17% доходів російського бюджету.