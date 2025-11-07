Компанія Gunvor передумала купувати закордонні активи «Лукойлу» після того, як Міністерство фінансів США назвало її «кремлівською маріонеткою». Про це повідомив у коментарі Politico прессекретар компанії Сет П’єтрас.
Деталі
- «Заява Мінфіну США базується на неправдивій інформації й не відповідає дійсності. Водночас Gunvor відкликає свою пропозицію щодо викупу активів «Лукойлу», – сказав Сет П’єтрас.
- Він наголосив, що Gunvor завжди діяла відкрито та прозоро щодо структури власності, понад десять років активно дистанціюється від торгівлі російською нафтою, розпродала свої активи в РФ і публічно засудила війну проти України.
- «Ми вітаємо можливість роз’яснити це очевидне непорозуміння», – додав П’єтрас.
- У ніч на п’ятницю за московським часом Мінфін США опублікував у X заяву, в якій назвав Gunvor «кремлівською маріонеткою» та пообіцяв, що трейдер «ніколи не отримає ліцензії на здобуття прибутку».
Контекст
Gunvor – одна з найбільших приватних компаній світу у торгівлі енергоресурсами. Її заснували у 1997 році Торбйорн Тьорнквіст і Геннадій Тимченко. Після запровадження санкцій США проти Тимченка у 2014 році Тьорнквіст викупив частку Тимченка, продав російські активи й переорієнтувався на СПГ і ринок США. Хоча Gunvor певний час залишалася експортером російської нафти, після вторгнення Росії в Україну компанія суттєво скоротила співпрацю з країною-агресором.
23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапило понад 30 підрозділів обох корпорацій, включно з нафтовими родовищами, газовими й нафтопереробними заводами по всій Росії.
На «Роснафту» та «Лукойл» припадає приблизно половина добового видобутку нафти в Росії. Зокрема, «Роснафта» забезпечує близько 17% доходів російського бюджету.
На початку листопада стало відомо, що Gunvor погоджує з американською владою викуп закордонних активів «Лукойлу». Балансова вартість активів, що продаються, становила $19 млрд, але сума операції була б значно нижчою через санкційний дисконт і терміновість угоди (США дали третім особам місяць на завершення розрахунків із «Лукойлом»).Угода могла перетворити Gunvor на одного з найбільших енергетичних гравців світу.
