Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Реформа «чорної скриньки». Рада готує перезавантаження АРМА, де зосереджено десятки тисяч арештованих активів. Що зміниться?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

5 хв читання

АРМА, Рада, закнопроєкт /колаж Анастасія Решетнік

Рада готує перезавантаження АРМА, де зосереджено понад 70 000 активів Фото колаж Анастасія Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:16 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:16

У Верховній Раді триває підготовка до другого читання реформи Агентства з розшуку і менеджменту активів АРМА. Ключова задача законопроєкту – удосконалити процедуру пошуку управителів для активів Віктора Медведчука, Олега Дерипаски, Віктора Януковича та сотні інших осіб, майно яких арештовано. Які ще зміни чекають агентство з найбільшою кількістю активів в країні?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні