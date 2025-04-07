Реформа «чорної скриньки». Рада готує перезавантаження АРМА, де зосереджено десятки тисяч арештованих активів. Що зміниться?

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У Верховній Раді триває підготовка до другого читання реформи Агентства з розшуку і менеджменту активів АРМА. Ключова задача законопроєкту – удосконалити процедуру пошуку управителів для активів Віктора Медведчука, Олега Дерипаски, Віктора Януковича та сотні інших осіб, майно яких арештовано. Які ще зміни чекають агентство з найбільшою кількістю активів в країні?
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