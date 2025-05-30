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Реформа на €300 млн. Рада гальмує перезапуск АРМА, якого вимагають партнери, а президент подав власний законопроєкт про зміни в агенції. Чим це скінчиться? 

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

4 хв читання

АРМА, ЄС, Ukraine Facility /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Парламент затримує реформу АРМА. Чи ставить це під загрозу фінансування від ЄС? Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Депутати пʼять місяців не можуть ухвалити законопроєкт про реформу АРМА, який за програмою Ukraine Facility мав бути проголосований до кінця березня. Натомість президент зареєстрував власний законопроєкт про зміни в агенстві, котрий, за оцінкою нардепів та антикорорганізацій, не відповідає вимогам міжнародних партнерів. На які зміни чекати в АРМА та скільки може втратити бюджет від невиконання реформи? 

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