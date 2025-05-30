Депутати пʼять місяців не можуть ухвалити законопроєкт про реформу АРМА, який за програмою Ukraine Facility мав бути проголосований до кінця березня. Натомість президент зареєстрував власний законопроєкт про зміни в агенстві, котрий, за оцінкою нардепів та антикорорганізацій, не відповідає вимогам міжнародних партнерів. На які зміни чекати в АРМА та скільки може втратити бюджет від невиконання реформи?