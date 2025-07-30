Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума йде з посади. Зранку 30 липня вона написала заяву на звільнення, а через декілька годин її підтримав уряд. Чому після двох років роботи Кабміну доведеться позачергово шукати очільника для агенції з найбільшою кількістю активів корупціонерів, проросійських політиків та росіян? Перше інтервʼю Думи після звільнення.

На засіданні 30 липня уряд прийняв відставку голови АРМА Олени Думи. Вона стверджує, що самостійно прийняла це рішення, бо її місія в агентстві, куди стікаються арештовані активи корупціонерів чи підсанкційних росіян і прокремлівських українців, завершилась.

Двоє співрозмовників в уряді та парламенті запевняють, що на рішенні наполягли Офіс президента та премʼєр-міністерка, які були незадоволені ефективністю АРМА. «Вчора звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження АРМА», – написала після засідання уряду премʼєрка Юлія Свириденко.