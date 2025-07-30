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Голова АРМА Олена Дума пішла у відставку після двох років роботи. Що вона думає про роботу агентства, проблеми з управлінням арештованих активів, журналістські розслідування та скандали. Інтервʼю

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

5 хв читання

АРМА, Олена Дума, реформа /колаж Олександра Карасьова/Анна Наконечна

Голова АРМА Олена Дума дала інтерв'ю в останній день роботи у ролі очільниці агентства Фото колаж Олександра Карасьова/Анна Наконечна

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Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума йде з посади. Зранку 30 липня вона написала заяву на звільнення, а через декілька годин її підтримав уряд. Чому після двох років роботи Кабміну доведеться позачергово шукати очільника для агенції з найбільшою кількістю активів корупціонерів, проросійських політиків та росіян? Перше інтервʼю Думи після звільнення. 

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На засіданні 30 липня уряд прийняв відставку голови АРМА Олени Думи. Вона стверджує, що самостійно прийняла це рішення, бо її місія в агентстві, куди стікаються арештовані активи корупціонерів чи підсанкційних росіян і прокремлівських українців, завершилась. 

Двоє співрозмовників в уряді та парламенті запевняють, що на рішенні наполягли Офіс президента та премʼєр-міністерка, які були незадоволені ефективністю АРМА. «Вчора звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження АРМА», – написала після засідання уряду премʼєрка Юлія Свириденко.

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