В Україні у третьому кварталі зареєстровано 77 400 нових ФОП – це на 22% більше, ніж у другому кварталі, та найвищий квартальний показник реєстрацій щонайменше за останні два роки. Водночас припинено діяльність 52 200 ФОП (лише на 0,4% менше, ніж кварталом раніше), що дало чистий приріст у 25 200 підприємців. Про це йдеться у дослідженні YouControl.Market від 20 листопада.
Деталі
- Після аномального сплеску закриттів на початку року, коли в першому кварталі припинень було понад 100 000 – удвічі більше за реєстрації, ситуація повністю стабілізувалася, говорять дослідники. Зазначається, що вже в третьому кварталі кількість припинень повернулася до звичного рівня, а реєстрації зросли, забезпечивши відчутне розширення малого бізнесу навіть під час повномасштабної війни.
- Найактивніше нові ФОП відкривали в роздрібній торгівлі – 22 300 реєстрацій, що на 37% більше, ніж рік тому. ІТ-сектор додав 8900 нових підприємців (+28%), транспорт та логістика – 7900 (+105%). Значне відновлення демонструють громадське харчування, освіта (+70% нових ФОП) та фінансові послуги (+68%).
- Значно зросли нішеві напрямки: кур’єрські послуги зросли у 22 рази, підтримка концертних і театральних заходів – у 13 разів (+1200%), технічні випробування та дослідження – у 6 разів (+500%), виробництво металевих ємностей – у 5 разів (+400%). Аналітики пояснюють це адаптацією економіки до воєнних реалій: зростає потреба в логістиці, технічному обслуговуванні та спеціалізованому виробництві.
- Щодо припинень ФОП за галузями, ситуація в третьому кварталі краща, ніж рік тому, у більшості секторів. У ключових сферах кількість припинених ФОП зменшилася: торгівля – на 18,7%, оптова торгівля – на 17,4%. Зниження також у ІТ, транспорті, освіті та маркетингу.
- Деякі галузі показали зростання припинень, але з низькими абсолютними показниками. Наприклад, у громадських організаціях (КВЕД 94.11–94.99) – +40% рік до року. Нішеві сектори, як виробництво шкіряного одягу (+600%) чи концертні зали (+300%), мали драматичні відсоткові зміни, але йдеться про одиничні випадки.
- Лідером за абсолютними припиненнями лишається роздрібна торгівля (17 300 ФОП), але це вдвічі менше, ніж на початку року (порівняно з 31 600). У жодній основній галузі припинення не перевищують реєстрації ФОП.
- Географічно майже половину всіх нових ФОП забезпечили шість регіонів. Лідером залишається Київ – 10 400 реєстрацій (+26% за рік). Далі йдуть Дніпропетровська область (майже 8000, +52%), Львівська (6000), Київська (5800), Харківська (5600) та Одеська (5500) області.
- Помітно виросла активність на Полтавщині (+62% за квартал), яка увійшла до топ-7 завдяки безпеці та релокації бізнесів. Усі регіони, окрім Донецької області, мають позитивний баланс: реєстрацій більше, ніж припинень. Навіть прифронтові Харківщина, Запоріжжя, Сумщина та Херсонщина демонструють чистий приріст.
- Серед нових підприємців жінки становлять 61% (47 000), хоча ще рік тому їхня частка сягала 64%. Натомість серед тих, хто припинив діяльність, жінки тепер переважають – 53,4% (28 000 проти 24 300 чоловіків). Роком раніше більшість закриттів припадала саме на чоловіків.
Контекст
За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстрували 18 277 нових юридичних осіб – це майже стільки ж, скільки за січень–червень 2024-го, свідчать дані «Опендатабот». Водночас кількість закритих компаній зросла на 19% і досягла 6 653.
У результаті чистий приріст бізнесу склав лише 11 624 компаній – це найнижчий показник за останні п’ять років. Для порівняння: до повномасштабного вторгнення, у першому півріччі 2021 року, нових юросіб було в 1,6 раза більше.
Ще одна тривожна деталь: 97 компаній, відкритих у 2025-му, припинили діяльність менш ніж за півроку. Це трохи більше, ніж торік (92), але значно менше, ніж у 2021-му (264).
